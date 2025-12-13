Giocatore di calcio a cinque colpisce l' arbitro che l' aveva espulso

Durante una partita di calcio a cinque a Cussignacco, si sono verificati momenti di tensione quando un giocatore ha colpito l'arbitro dopo essere stato espulso. L'episodio ha suscitato preoccupazione e scalpore tra i presenti, evidenziando le conseguenze di comportamenti inappropriati sul campo.

Attimi di tensione sul campo di Cussignacco, dove un giocatore di calcio a cinque ha colpito l'arbitro che l'aveva espulso. Si tratta del numero 7 della Clark Udine Shimba Olamba: la squadra perdeva 5 a 1 contro il Manzano quando il direttore di gara ha deciso per il cartellino rosso. Lo riporta. Udinetoday.it Giocatore di calcio a cinque colpisce l'arbitro che l'aveva espulso - È un membro della Clark Udine, che stava perdendo contro il Manzano: prima avrebbe inveito nella sua direzione, poi gli avrebbe sferrato un pugno ... udinetoday.it

Calcio dilettantistico in lutto, giocatore muore a 28 anni dopo un incidente Era molto conosciuto a livello regionale. Lascia la moglie, il cordoglio dei club - facebook.com facebook

Giocatore muore a 28 anni dopo un incidente: calcio dilettantistico in lutto x.com

5 rigori più IRRISPETTOSI della storia #iscriviti

Video 5 rigori più IRRISPETTOSI della storia #iscriviti Video 5 rigori più IRRISPETTOSI della storia #iscriviti