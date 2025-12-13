Gigi Buffon ad Atreju la domanda a freddo sugli allenatori e Meloni | Qual è il suo grandissimo risultato – Il video

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'evento Atreju, Gigi Buffon si è trovato subito coinvolto in un'intervista, rispondendo a domande spontanee sui temi più attuali, tra cui il ruolo della premier Giorgia Meloni e gli allenatori. Il video cattura un momento di confronto diretto e senza filtri, con il noto portiere che si confronta con i giornalisti in un contesto pubblico.

Neanche il tempo di arrivare ad Atreju che Gigi Buffon si è ritrovato a parare le domande dei giornalisti che gli chiedevano un commento sulla premier Giorgia Meloni. Il capo delegazione della Nazionale italiana è tra gli ospiti di oggi della kermesse di Fratelli d’Italia. Partecipa a un panel sullo sport con il Ministro Andrea Abodi. Il titolo dell’incontro è «Quando lo sport diventa comunità: il ruolo degli oratori nella formazione dei giovani», moderato dalla giornalista di DAZN Giusy Meloni, Don Franco Finocchio (Cappellano olimpico) e la nuotatrice olimpica Carlotta Gilli. Buffon non ha ancora messo piede nell’area dell’evento che gli viene chiesto quale allenatore gli ricorda Meloni tra quelli che ha conosciuto. Open.online

gigi buffon atreju domandaBuffon ad Atreju: «Meloni rappresenta nel modo migliore l'Italia. Sta governando da tanto e questo è un grande risultato» VIDEO - La premier Giorgia Meloni «sta rappresentando nel modo migliore la nostra Nazione, sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato». ilgazzettino.it

gigi buffon atreju domandaBuffon ad Atreju: "Meloni rappresenta nel modo migliore la nostra nazione" - La premier Giorgia Meloni "sta rappresentando nel modo migliore la nostra nazione, sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato". ilmattino.it

Immagine generica

SALVINI HO RINUNCIATO A PARTITA MILAN PER VENIRE QUI 20-09-14

Video SALVINI HO RINUNCIATO A PARTITA MILAN PER VENIRE QUI 20-09-14