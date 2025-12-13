Gigi Buffon ad Atreju la domanda a freddo sugli allenatori e Meloni | Qual è il suo grandissimo risultato – Il video
Durante l'evento Atreju, Gigi Buffon si è trovato subito coinvolto in un'intervista, rispondendo a domande spontanee sui temi più attuali, tra cui il ruolo della premier Giorgia Meloni e gli allenatori. Il video cattura un momento di confronto diretto e senza filtri, con il noto portiere che si confronta con i giornalisti in un contesto pubblico.
Neanche il tempo di arrivare ad Atreju che Gigi Buffon si è ritrovato a parare le domande dei giornalisti che gli chiedevano un commento sulla premier Giorgia Meloni. Il capo delegazione della Nazionale italiana è tra gli ospiti di oggi della kermesse di Fratelli d’Italia. Partecipa a un panel sullo sport con il Ministro Andrea Abodi. Il titolo dell’incontro è «Quando lo sport diventa comunità: il ruolo degli oratori nella formazione dei giovani», moderato dalla giornalista di DAZN Giusy Meloni, Don Franco Finocchio (Cappellano olimpico) e la nuotatrice olimpica Carlotta Gilli. Buffon non ha ancora messo piede nell’area dell’evento che gli viene chiesto quale allenatore gli ricorda Meloni tra quelli che ha conosciuto. Open.online
Buffon ad Atreju: «Meloni rappresenta nel modo migliore l'Italia. Sta governando da tanto e questo è un grande risultato» VIDEO - La premier Giorgia Meloni «sta rappresentando nel modo migliore la nostra Nazione, sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato». ilgazzettino.it
Buffon ad Atreju: "Meloni rappresenta nel modo migliore la nostra nazione" - La premier Giorgia Meloni "sta rappresentando nel modo migliore la nostra nazione, sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato".
