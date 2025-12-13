Il Comune di Monte Argentario si appresta ad acquisire l’ex giardino Iacovacci, un’area di circa 10.000 metri quadrati. La decisione mira a valorizzare e migliorare gli spazi pubblici della zona, offrendo nuove opportunità di fruizione ai cittadini e rafforzando l’offerta di servizi nel territorio.

MONTE ARGENTARIO Il Comune va verso l’acquisto dell’ex giardino Iacovacci, quasi 10mila metri quadri di area passeranno presto al Comune. Definite le cifre e le modalità di pagamento dell’atto, con l’obiettivo di rivalutare l’area e farne un grande parcheggio a servizio del paese. Il sindaco Arturo Cerulli ha spiegato ieri in consiglio comunale che "questo è l’atto definitivo per il consiglio comunale, poi ci sarà l’atto dell’acquisto con scambio di proprietà. Si tratta di due società diverse appartenenti allo stesso proprietario. Abbiamo stabilito un prezzo unitario per metro quadro. Da parte nostra non possiamo aspettare altri anni, qualunque azione di esproprio si espone a lungaggini". Lanazione.it

Giardino Iacovacci. Sì al parcheggio - MONTE ARGENTARIO Il Comune va verso l’acquisto dell’ex giardino Iacovacci, quasi 10mila metri quadri di area passeranno presto al Comune. lanazione.it