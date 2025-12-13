Gianni Bellini è tra i più celebri collezionisti al mondo Dall’Arabia a Miami faccio mostre e sogno un museo Ho più di quattromila album non ho mai venduto nulla Il guru delle figurine Storie da attaccare

Gianni Bellini, noto come il guru delle figurine, è uno dei più celebri collezionisti al mondo. Con oltre quattromila album e un sogno di creare un museo, viaggia tra Arabia e Miami per esposizioni internazionali. La sua passione non conosce confini, e ogni giorno si dedica con entusiasmo a questa attività che rappresenta una parte fondamentale della sua vita.

L’ora è quella del caffè della tarda mattinata, il postino ha appena lasciato una serie di plichi da Paesi Bassi, Portogallo, uno dalla Thailandia. C’è traffico, al cancello di questa villetta di San Felice sul Panaro, e in effetti un corriere era passato un’ora prima con un voluminoso pacco dalla Colombia, ancora fermo sul tavolo della cucina, accanto alle tazzine. Tutto regolare, "ma in più di un’occasione mi è capitato di essere chiamato alle dogane di Bologna per ritirare di persona ciò che mi era stato spedito, sempre dopo le opportune verifiche. Ma fa sorridere, non avendo nulla da nascondere, quando mi tocca spiegare ciò che c’è dentro". Sport.quotidiano.net

Gianni Bellini, il più grande collezionista di figurine al mondo: “Non è solo cultura calcistica” - Tipografo in pensione di San Felice sul Panaro (Modena), Bellini ha un patrimonio da oltre due milioni e mezzo di figurine e quattromila album da tutto il mondo. fanpage.it

Bellini, re delle figurine: «Ne possiedo due milioni e mezzo. Una bustina? Come la caccia al tesoro» - Con oltre 4000 album e quasi 2,5 milioni di figurine Nel mondo del collezionismo sportivo, in particolare degli album di figurine ... leggo.it

Il Racconto del Natale attraverso l’arte Un viaggio tra luce, simboli e meraviglia guidato dallo sguardo di Federico Troletti, tra le opere del Museo Civico d’Arte e del Territorio “Gianni Bellini”. Sarnico – Via San Paolo 8 Giovedì 18 dicembre Ore 20.4 - facebook.com facebook

"BELLINI S.A.S. DI BELLINI GIANNI " - Results on X | Live Posts & Updates x.com