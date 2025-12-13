Giampiero Mughini a La Confessione di Peter Gomez su Rai 3 | Berlusconi un compratore? La politica non si fa distribuendo brioche

Giampiero Mughini è il secondo ospite a ” La Confessione ” di Peter Gomez su Rai 3, in onda sabato 13 dicembre alle 20.20. “Nel 2015 lei ha detto: ‘Berlusconi è un benefattore, ha dato da mangiare sia ai consenzienti che ai dissidenti. Ha pagato olgettine, calciatori, comici, puttane, mogli, amici infidi, giornalisti. Per la cronaca – afferma il conduttore -, io aggiungerei anche i 21 milioni di dollari dati estero su estero a Bettino Craxi, soldi a Previti per i giudici, etc. Insomma, più che un grande benefattore, in molti lo hanno definito un grande compratore'”. “In questo caso le due parole si somigliano, però a me non risulta che quelli che hanno fatto politica in prima persona – dichiara lo scrittore e giornalista – lo abbiano fatto limitandosi a distribuire brioche”. Ilfattoquotidiano.it

Giampiero Mughini, crisi nera a 85 anni: “Non ho più risparmi”/ “Cosa sono costretto a fare per vivere” - Giampiero Mughini ha rilasciato una confessione a Il Foglio, raccontando un retroscena inedito sulla ... ilsussidiario.net

Giampiero Mughini, chi sono i genitori e i ricordi dell’infanzia/ “Mio padre in vita mi avrà detto 20 frasi…” - Chi sono i genitori di Giampiero Mughini: il rapporto con il padre e le esperienze dello scrittore vissute nel corso dell’infanzia. ilsussidiario.net

“La lista degli stupri non ha nulla a che fare con il patriarcato” Giampiero Mughini a #Realpolitik - facebook.com facebook