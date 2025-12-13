Ghost Town – Recensione su Quest 3S

Ghost Town, disponibile su Quest 3S, si presenta come un’esperienza che si distingue per il suo ritmo rilassato e atmosfere suggestive. In questa recensione, esploreremo le sue caratteristiche principali, l’ambientazione e il gameplay, offrendo un’analisi approfondita di un titolo che invita a immergersi in un mondo misterioso e coinvolgente senza fretta.

Nelle sue prime battute, Ghost Town appare come un’esperienza che non ha alcuna fretta di dichiararsi. L’atmosfera si costruisce con un processo di lenta stratificazione, come se la Londra del 1983 in cui ci ritroviamo catapultati emergesse da una pellicola consumata, illuminata da lampade tremolanti e voci che sembrano ricordare qualcosa che non si vuole davvero riportare alla luce. L’hardware del Meta Quest 3S, pur meno generoso rispetto al modello superiore, riesce comunque a restituire una resa sorprendentemente nitida degli ambienti chiusi, con un uso accorto della luce che valorizza superfici, polvere e piccoli dettagli scenografici. Game-experience.it AXEL RUDI PELL OFFICIAL SITE ha annunciato l'uscita del nuovo studio album 'Ghost Town', prevista per il 20 marzo 2026 via Steamhammer. Il disco conterrà anche 'Breaking Seals', un duetto tra il frontman della band Johnny Gioeli e Udo Dirkschneider. Qu - facebook.com facebook © Game-experience.it - Ghost Town – Recensione su Quest 3S

Complete Belfast City Bus tour | Open Top Bus Tour of Belfast.

Video Complete Belfast City Bus tour | Open Top Bus Tour of Belfast. Video Complete Belfast City Bus tour | Open Top Bus Tour of Belfast.