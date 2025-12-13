Ghisleri il sondaggio spedisce Meloni in orbita | FdI botto in 7 giorni

Un nuovo sondaggio di Alessandra Ghisleri mette in evidenza un aumento di consensi per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, portandoli in orbita favorevole in soli sette giorni. Nel frattempo, Elly Schlein affronta difficoltà nel campo largo sulla politica estera e si concentra su ambizioni future, mentre Ghisleri rafforza la posizione della leader del centrodestra.

Mentre Elly Schlein vede sgretolarsi il campo largo sulla politica estera e getta fumo negli occhi dei sostenitori pensando al toto-ministri del suo governo ipotizzando la vittoria alle politiche del 2027, ci pensa Alessandra Ghisleri a riportare la segretaria del Partito democratico con i piedi per terra. E lo fa bruscamente, numeri alla mano. Il sondaggio di Only Numbers per Bruno Vespa a Porta a porta, su Rai 1, certifica infatti, la tendenza più che brillante di Fratelli d'Italia. Il partito della premier Giorgia Meloni non solo "tiene", ma addirittura guadagna lo 0,8% in una settimana portandosi al 30,5 per cento. Liberoquotidiano.it

