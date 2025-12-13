Ghisleri il sondaggio spedisce Meloni in orbita | FdI botto in 7 giorni
Un nuovo sondaggio di Alessandra Ghisleri mette in evidenza un aumento di consensi per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, portandoli in orbita favorevole in soli sette giorni. Nel frattempo, Elly Schlein affronta difficoltà nel campo largo sulla politica estera e si concentra su ambizioni future, mentre Ghisleri rafforza la posizione della leader del centrodestra.
Mentre Elly Schlein vede sgretolarsi il campo largo sulla politica estera e getta fumo negli occhi dei sostenitori pensando al toto-ministri del suo governo ipotizzando la vittoria alle politiche del 2027, ci pensa Alessandra Ghisleri a riportare la segretaria del Partito democratico con i piedi per terra. E lo fa bruscamente, numeri alla mano. Il sondaggio di Only Numbers per Bruno Vespa a Porta a porta, su Rai 1, certifica infatti, la tendenza più che brillante di Fratelli d'Italia. Il partito della premier Giorgia Meloni non solo "tiene", ma addirittura guadagna lo 0,8% in una settimana portandosi al 30,5 per cento. Liberoquotidiano.it
Sondaggi politici 2025/ Centrodestra allunga al 49% dopo Regionali: scende Meloni, Pd respira, balzo Lega 9% - Sondaggi politici Only Numbers dopo le Regionali 2025: cosa cambia, chi sale e chi scende. ilsussidiario.net
Sondaggio, Meloni irraggiungibile. La sinistra nel panico. Ghisleri mette ko il Pd. Video e numeri - Il nuovo sondaggio di Alessandra Ghisleri scuote la politica italiana: Fratelli d’Italia vola, mentre la sinistra sprofonda tra divisioni interne e crollo di consensi. affaritaliani.it
Un sondaggio di Alessandra Ghisleri svela che la maggioranza dei cittadini nutre seri dubbi sull’efficacia della legge che dovrebbe prevenire le aggressioni. Una norma bipartisan che, però, gli elettori del partito del premier e quelli della Schlein non apprezza - facebook.com facebook
Sondaggio Eumetra – Referendum Giustizia ? calano gli indecisi e crescono di più i Sì Sondaggio completo sondaggibidimedia.com/sondaggio-eume… x.com
Ecco i 12 punti di Matteo Salvini per un governo di Centrodestra al posto di quello attuale