Un video virale mostra Antonio Tajani, ministro degli Esteri, esultare con il grido “Gheregheghez” insieme ai militari dell’Aeronautica in India, celebrando il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell’UNESCO. L’episodio richiama la tradizione e il senso di orgoglio nazionale, suscitando interesse e curiosità sui social media.

Sta facendo il giro dei social il video in cui Antonio Tajani, ministro degli Esteri, esulta per il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell'Unesco al grido di battaglia dell'Aeronautica militare in India ("Gheregheghez", nato nel 1924). Il filmato mostra Tajani al ricevimento intitolato "Una serata italiana" all'ambasciata di Nuova Delhi: dietro di lui, ufficiali e sottufficiali dell'arma.

