Gesù eliminato dai canti natalizi L’arcivescovo striglia la scuola | Addolorati da questa scelta

L’arcivescovo Giacomo Morandi critica la decisione delle scuole elementari di Reggio di rimuovere riferimenti a Gesù dai canti natalizi, suscitando reazioni e preoccupazioni sulla tutela del patrimonio cristiano nelle manifestazioni festive scolastiche.

L’arcivescovo Giacomo Morandi striglia le elementari ‘San Giovanni Bosco’ di via Bismantova a Reggio (istituto comprensivo ‘Ligabue’) che nei giorni scorsi, come svelato dal Carlino, aveva eliminato il nome di Gesù e ogni riferimento cristiano da una canzone natalizia da mettere in scena nella recita, modificando le strofe per non offendere le altre religioni professate dai bambini di origine straniera. "Siamo dispiaciuti e addolorati se questa è la strada imboccata dalla scuola pubblica del nostro Paese", recita la nota diramata ieri dalla Diocesi. Una scelta che l’arcivescovo Giacomo Morandi definisce "un cortocircuito, visto che la scuola che ha promosso l’iniziativa porta il nome di San Giovanni Bosco, il santo italiano educatore per eccellenza", riprendendo l’omelia pronunciata durante la cerimonia del patrono San Prospero, il 24 novembre scorso. Ilrestodelcarlino.it

