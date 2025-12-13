Gestione sostenibile del Parco Nord Arriva l’attestato internazionale

Il Parco Nord Milano ha ottenuto la certificazione Pefc, riconoscimento internazionale per la gestione sostenibile del verde urbano. È la prima realtà in Italia a ricevere questa attestazione, che valorizza l'impegno nella tutela ambientale, la qualità delle infrastrutture verdi e la trasparenza nei modelli di gestione ambientale.

Il Parco Nord Milano è la prima realtà in Italia ad ottenere la certificazione Pefc (Programme for the Endorsement of Forest Certification, organizzazione internazionale non-profit nata nel 1999), per la gestione sostenibile del verde urbano, la qualità delle infrastrutture verdi metropolitane e i modelli di gestione ambientale trasparenti e verificati. La certificazione riguarda una superficie di 443,80 ettari che si estendono su Milano, Sesto San Giovanni, Bresso, Cinisello Balsamo, Novate Milanese, Cormano e Cusano Milanino. Un mosaico di paesaggi naturali che comprende foreste urbane, parchi, giardini e alberature, gestiti secondo criteri di sostenibilità internazionali che tutelano biodiversità, ciclo del carbonio e resilienza climatica secondo le migliori pratiche europee per il verde pubblico e che svolge un ruolo essenziale per la qualità dell’aria, la mitigazione climatica e il benessere dei cittadini. Ilgiorno.it

