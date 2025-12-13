Gerry vince Bake Off 2025
Dopo oltre tre mesi di sfide culinarie, si è conclusa la tredicesima edizione di Bake Off Italia. La competizione, la prima senza Benedetta Parodi, ha visto Gerry emergere come vincitore, conquistando il titolo con talento e creatività. Un'edizione ricca di emozioni e sorprese che ha appassionato milioni di spettatori.
Dopo oltre tre mesi di messa in onda, si è conclusa la tredicesima edizione di Bake Off Italia, la prima senza Benedetta Parodi. Brenda Lodigiani ha incoronato il suo primo pasticcere amatoriale d’Italia che, per scelta insindacabile dei giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, è Gerry. Chi è Gerry. Trentacinquenne di Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, dopo aver intrapreso la carriera militare per diventare poliziotto come il padre, Gerry si è congedato per avere più stabilità e costruire una famiglia: oggi ha una moglie e un bimbo di tre anni e mezzo, Paride. Forgiato dal suo passato militare, che lo ha reso rigoroso e quadrato dietro ai fornelli, Gerry dedica tutto il suo tempo libero alla pasticceria, studiando e provando ricette sempre più complesse. Davidemaggio.it
