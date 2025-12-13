Genova violentò la compagna | condannato a 10 anni

Un uomo di 40 anni è stato condannato a 10 anni di reclusione dal tribunale di Genova, con imputazioni di lesioni, violenza sessuale, stalking e sequestro di persona. La sentenza arriva al termine di un processo complesso, che ha evidenziato gravi comportamenti nei confronti della compagna.

