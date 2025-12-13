Genova 3 persone travolte da un’auto in via Bobbio
A Genova, tre persone sono state investite da un'auto in via Bobbio mentre attraversavano sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto quando la vettura, condotta da una donna di circa 40 anni, le ha travolte, suscitando grande preoccupazione tra i presenti. Le circostanze e le condizioni delle vittime sono ancora in fase di accertamento.
