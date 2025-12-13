Genoa Inter trasferta insidiosa a Marassi | Chivu chiamato alla risposta dopo la sconfitta con il Liverpool

Il prossimo impegno di campionato vede l'Inter affrontare il Genoa a Marassi, in una trasferta complessa. Dopo la sconfitta europea e con il Genoa imbattuto sotto la guida di De Rossi, i nerazzurri sono chiamati a rispondere e dimostrare la loro solidità in un match decisivo per la stagione.

Inter News 24 Genoa Inter, il turno di campionato mette i nerazzurri a Marassi contro Genoa imbattuto di Daniele De Rossi e reduce dalla sconfitta europea. Non è un turno semplice quello che attende l’Inter in campionato. I nerazzurri saranno infatti di scena a Marassi, sul campo del Genoa di Daniele De Rossi, allenatore rossoblù ed ex centrocampista della Roma, ancora imbattuto da quando è subentrato sulla panchina ligure. Una trasferta carica di insidie, sia per il contesto ambientale sia per il momento delle due squadre. A fare il punto della situazione è il Corriere della Sera, che sottolinea come l’Inter non possa permettersi passi falsi in una fase così delicata della stagione. Internews24.com

IL COMMENTO - Orlando: "Inter, partita insidiosa col Genoa, De Rossi sta facendo un grande lavoro" - Massimo Orlando, ex centrocampista, è intervenuto a "Maracanà", trasmissione in onda su TuttoMercatoWeb Radio: "Juventus meno forte dello scorso anno? napolimagazine.com