Genoa-Inter probabili formazioni | Zielinski dal 1? la scelta su Pio Esposito

La vigilia di Genoa-Inter si prepara con diverse incognite nelle formazioni, tra cui il possibile impiego di Zielinski dal primo minuto e la decisione su Pio Esposito. Dopo la recente sconfitta contro il Liverpool, l’Inter cerca risposte e conferme in vista della sfida, mentre il Genoa si prepara a affrontare la partita con determinazione.

La giornata di oggi è di vigilia per l’Inter, che si è lasciata alle spalle la sconfitta per 1-0 con il Liverpool. I nerazzurri vogliono però mantenere la retta via in campionato, lì dove l’obiettivo è quello di tenere il passo delle prime della classe. La lotta Scudetto sta entrando sempre più nel vivo e serve quindi premere sull’acceleratore, per non rimanere indietro. La prossima gara è quella con il Genoa, in programma domani 14 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris. Un duello estremamente delicato, contro un cliente che sta vivendo un momento di forma importante grazie alla cura Daniele De Rossi. Forzainter.eu

