Genoa Inter probabili formazioni | scelte obbligate per Chivu

Domenica alle 18:00, Genoa e Inter si sfideranno in un match di fondamentale importanza per la classifica. Dopo lo stop europeo contro il Liverpool, l'Inter torna a concentrarsi sul campionato, con scelte obbligate in formazione per Chivu. Un confronto che promette emozioni e sfide tattiche tra due squadre desiderose di ottenere punti preziosi.

Domenica alle 18:00 l’Inter torna a concentrarsi sul campionato dopo lo stop europeo contro il Liverpool. La 15ª giornata di Serie A mette i nerazzurri di fronte a una trasferta tutt’altro che semplice: a Marassi li attende il Genoa di Daniele De Rossi, squadra in netta crescita e reduce da cinque risultati utili consecutivi, con due vittorie di fila nelle ultime uscite. Come arriva il Genoa: De Rossi spera nei recuperi. Il Genoa vive un ottimo momento di forma e De Rossi vorrebbe presentarsi al meglio contro l’Inter. Le attenzioni sono rivolte soprattutto alle condizioni di Ostigard e Frendrup. Ilnerazzurro.it

