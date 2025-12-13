Genoa-Inter probabili formazioni | 3 dubbi per De Rossi e Chivu

Il match tra Genoa e Inter si avvicina, con oltre trentamila tifosi pronti a sostenere i rossoblù. De Rossi e Chivu devono ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione, mentre il Genoa punta a conquistare punti importanti contro una squadra nerazzurra che finora ha mostrato maggiori difficoltà contro le big.

La carica dei trentamila e più a spingere il Genoa verso l'impresa. Il Grifone sfida l'Inter di Chivu, perfetta fino a oggi con le piccole, meno con le grandi. De Rossi sogna la terza vittoria di fila, sarebbe la prima per i rossoblu contro una big, e non è solo una questione di prestigio, ma. Genovatoday.it Genoa-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A - In casa nerazzurr dubbio tra Esposito e Bonny per affiancare Lautaro. sport.sky.it

Probabili formazioni Genoa Inter/ Quote: Zielinski regista? (Serie A, oggi 14 dicembre 2025) - Probabili formazioni Genoa Inter, oggi domenica 14 dicembre 2025, quote e ultime notizie su moduli e titolari per De Rossi e Chivu nella partita di Serie A. ilsussidiario.net

#Calcio #SerieA La Lazio vince in 9 uomini. 1-0 in trasferta a Parma. L'Atalanta supera il Cagliari 2-1, successo del Torino per 1-0 in casa contro la Cremonese. Oggi Milan-Sassuolo, Udinese-Napoli, Fiorentina-Verona. Genoa-Inter e Bologna-Juventus Foto x.com

Testa e Cuore. AVANTI INTER! ? ? Matchday Serie A, 15ª giornata ? Genoa-INTER DAZN, Sky Sport ? 18:00 - facebook.com facebook

© Genovatoday.it - Genoa-Inter, probabili formazioni: 3 dubbi per De Rossi e Chivu

GENOA INTER?LE ULTIME DI FORMAZIONE E ANALISI TATTICA?PARTITA INSIDIOSA

Video GENOA INTER?LE ULTIME DI FORMAZIONE E ANALISI TATTICA?PARTITA INSIDIOSA Video GENOA INTER?LE ULTIME DI FORMAZIONE E ANALISI TATTICA?PARTITA INSIDIOSA