Genoa Inter prima della partita a Marassi ci sarà un evento importante Ecco di cosa si tratta

Prima della sfida di domani tra Genoa e Inter a Marassi, si svolgerà un evento di grande rilevanza. Questo momento speciale anticipa la partita e coinvolge i tifosi e le squadre, creando un'atmosfera unica prima del calcio d'inizio. Ecco tutti i dettagli su questa iniziativa che impreziosisce il match in programma.

Inter News 24 Prima della partita di domani pomeriggio Genoa Inter a Marassi ci sarà un evento davvero molto importante. Vediamo insieme di che cosa si tratta. In occasione della partita di Serie A tra Genoa e Inter, in programma domenica 14 dicembre 2025, la ASL3 di Genova ha deciso di intensificare la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Verrà offerta la possibilità di accedere al vaccino in accesso diretto e gratuito per tutti i cittadini. L'iniziativa si svolgerà nel piazzale dello Stadio di Marassi, in collaborazione con la Clinica di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino. L'appuntamento è fissato per domenica 14 dicembre, dalle ore 14:00 alle 17:00, in Piazzale Marassi, angolo lato scuola ISSS Firpo-Buonarroti.

