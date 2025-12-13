Genoa Inter le parole di Vasquez prima della sfida | Siamo cresciuti ma l’Inter verrà per vincere

Prima della sfida tra Genoa e Inter, Vasquez analizza la crescita della squadra, l’influenza di De Rossi e il confronto con Lautaro Martinez. L’attaccante riflette sulle sfide imminenti e sulla determinazione del Genoa nel affrontare i nerazzurri, sottolineando l’importanza di questa partita nel percorso della squadra.

Inter News 24 Genoa Inter, Vasquez analizza il momento della squadra, l'impatto di De Rossi, il duello con Lautaro Martinez e la sfida con i nerazzurri. Alla vigilia della sfida di campionato contro l'Inter, Johan Vasquez, difensore centrale messicano classe 1998 e punto fermo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, toccando diversi temi legati al momento della squadra rossoblù, al cambio di guida tecnica e alla partita contro i nerazzurri. Dichiarazioni lucide, che restituiscono l'idea di un gruppo consapevole delle difficoltà ma anche della crescita mostrata nelle ultime settimane. MOMENTO DEL GENOA – «Stiamo crescendo, abbiamo avuto un momento complicato a inizio anno.

Genoa, Vasquez: "De Rossi ci ha dato la motivazione giusta" - Inter (gara visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). sport.sky.it

Vaccino antinfluenzale a #Marassi prima di #Genoa- #Inter: l'appuntamento domenica dalle 14 alle 17 x.com

Genoa–Inter: probabili formazioni e ultimi aggiornamenti alla vigilia del match di Serie A Genova, 13 dicembre 2025 – Manca poco al fischio d’inizio di Genoa–Inter, sfida chiave della 15ª giornata di Serie A. Al “Ferraris” i rossoblù guidati da Daniele De Rossi r - facebook.com facebook

