Genoa Inter il pronostico di Caressa e Zazzaroni | fiducia nei nerazzurri

Nel consueto approfondimento sui pronostici del weekend, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni analizzano la sfida tra Genoa e Inter. I due esperti condividono una visione positiva nei confronti dei nerazzurri, offrendo le loro previsioni e aspettative per questa importante partita di calcio.

Inter News 24 Genoa Inter, nel consueto spazio dedicato ai pronostici del week-end su Radio Dee Jay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni concordano nel risultato. Come da tradizione, su Radio Dee Jay è andato in scena il momento dedicato ai pronostici delle partite del fine settimana di Serie A. Tra le gare analizzate da Fabio Caressa, noto telecronista e volto di Sky Sport, e Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, c’è stata anche Genoa-Inter, uno dei match più attesi del turno. Sul confronto di Marassi, entrambi i giornalisti hanno espresso lo stesso verdetto, scegliendo il segno “2”, che indica la vittoria della squadra in trasferta. Internews24.com Genoa-Inter, il pronostico di Caressa e Zazzaroni. Su Milan, Napoli e Roma - I due giornalisti hanno detto la loro sulla sfida di Marassi e si sono espressi anche sulle altre gare del week- msn.com

I pronostici di Caressa e Zazzaroni: "Come finiranno Udinese-Napoli, Genoa-Inter e Bologna-Juventus" - La Serie A è entrata nel vivo con la quindicesima giornata di campionato che si è aperta con la vittoria importantissima in chiave salvezza del Lecce contro il Pisa. msn.com

Genoa-Inter, la conferenza di Chivu LIVE alle 14 #SkySport #SkySerieA #GenoaInter x.com

Genoa–Inter: probabili formazioni e ultimi aggiornamenti alla vigilia del match di Serie A Genova, 13 dicembre 2025 – Manca poco al fischio d’inizio di Genoa–Inter, sfida chiave della 15ª giornata di Serie A. Al “Ferraris” i rossoblù guidati da Daniele De Rossi r - facebook.com facebook

© Internews24.com - Genoa Inter, il pronostico di Caressa e Zazzaroni: fiducia nei nerazzurri

Genoa - Inter LIVE con Telecronaca Caressa-Bergomi

Video Genoa - Inter LIVE con Telecronaca Caressa-Bergomi Video Genoa - Inter LIVE con Telecronaca Caressa-Bergomi