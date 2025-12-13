Genoa-Inter domenica 14 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18:00, il Genoa ospita l’Inter a Marassi nella 15ª giornata di Serie A. Dopo una convincente vittoria per 4-0 contro il Como, i nerazzurri cercano continuità, mentre i liguri puntano a riscattarsi. Ecco tutte le formazioni, quote e pronostici per una sfida che promette grande spettacolo.

L’Inter fa tappa a Marassi per sfidare il Genoa nella 15esima giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano da una vittoria roboante sul Como di Fabregas per 4-0, dove hanno fornito una delle migliori prestazioni stagionali. Il Biscione è in piena corsa per il titolo e deve vincere sperando in un passo falso di Milan . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

