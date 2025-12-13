Genoa-Inter Chivu senza Calhanoglu e Acerbi | probabili e orari tv

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Genoa e Inter, in programma a Bologna il 13 dicembre 2025, si presenta come un'importante occasione per i nerazzurri di riscattare la sconfitta in Champions League e mantenere il passo con Napoli e Milan. Senza Calhanoglu e Acerbi, la formazione interista si prepara a sfidare i liguri in un incontro cruciale per la classifica.

Bologna, 13 dicembre 2025 – Riscattare la sconfitta in Champions League e tenersi in scia a Napoli e Milan. E’ questa la missione dell’Inter di Christian Chivu, reduce dal sesto stop stagionale, stavolta contro il Liverpool a causa di un rigore nel finale molto discusso e discutibile. Ancora alti e bassi per i nerazzurri che non riescono a inserire un ciclo lungo di risultati utili consecutivi e di tanto in tanto incappano nei soliti errori sui dettagli, non percependo il pericolo imminente come successo nelle sconfitte maturate all’ultimo secondo tra Juventus, Atletico Madrid e, appunto, Liverpool. Sport.quotidiano.net

genoa inter chivu senzaGenoa-Inter, Chivu senza Calhanoglu e Acerbi: probabili e orari tv - I nerazzurri chiamati al riscatto dopo la sconfitta con il Liverpool, ma la trasferta di Marassi è insidiosa contro il Genoa di De Rossi. sport.quotidiano.net

genoa inter chivu senzaGenoaInter, nerazzurri senza due perni: Chivu ha già deciso come sostituirli - Il tecnico rumeno li perde entrambi e deve trovare subito un rimedio per il delicato match di domenica: si va verso due scelte definitive. spaziointer.it

genoa inter chivu senza calhanoglu e acerbi probabili e orari tv

© Sport.quotidiano.net - Genoa-Inter, Chivu senza Calhanoglu e Acerbi: probabili e orari tv

Genoa Inter, nerazzurri senza due perni Chivu ha già deciso come sostituirli

Video Genoa Inter, nerazzurri senza due perni Chivu ha già deciso come sostituirli