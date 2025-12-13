Genoa-Inter Chivu senza Calhanoglu e Acerbi | probabili e orari tv

Il match tra Genoa e Inter, in programma a Bologna il 13 dicembre 2025, si presenta come un'importante occasione per i nerazzurri di riscattare la sconfitta in Champions League e mantenere il passo con Napoli e Milan. Senza Calhanoglu e Acerbi, la formazione interista si prepara a sfidare i liguri in un incontro cruciale per la classifica.

Bologna, 13 dicembre 2025 – Riscattare la sconfitta in Champions League e tenersi in scia a Napoli e Milan. E' questa la missione dell'Inter di Christian Chivu, reduce dal sesto stop stagionale, stavolta contro il Liverpool a causa di un rigore nel finale molto discusso e discutibile. Ancora alti e bassi per i nerazzurri che non riescono a inserire un ciclo lungo di risultati utili consecutivi e di tanto in tanto incappano nei soliti errori sui dettagli, non percependo il pericolo imminente come successo nelle sconfitte maturate all'ultimo secondo tra Juventus, Atletico Madrid e, appunto, Liverpool.

