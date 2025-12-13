Genoa Inter Chivu conferma Sommer tra i pali | Josep Martinez invece…

Nell'attesa della sfida tra Genoa e Inter, Chivu ha confermato Sommer come portiere titolare, lasciando aperta la questione riguardo a Josep Martinez. Analizziamo la gestione dei due portieri e le possibili implicazioni per il futuro delle rispettive squadre.

di Giuseppe Colicchia Genoa Inter, Chivu conferma Sommer tra i pali: Josep Martinez, invece. Il punto sulla gestione dei due portieri e sul futuro. Alla vigilia della delicata trasferta di Marassi contro il Genoa, il tecnico dell’ Inter, Cristian Chivu, sembra aver sciolto ogni riserva riguardante la custodia della porta nerazzurra. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le gerarchie sono state confermate: Yann Sommer resta il numero uno indiscusso. L’esperto estremo difensore svizzero, che si appresta a spegnere 37 candeline proprio mercoledì (giorno della partenza per l’Arabia Saudita), godrà della piena fiducia dell’allenatore sia per la sfida di campionato che per l’imminente Supercoppa Italiana a Riyad. Internews24.com Genoa, De Rossi: “L’Inter? Non sempre vince la più forte...vogliamo fare punti con tutti” - La carica dell’allenatore rossoblù: “Dobbiamo scendere in campo con la testa che dice “non si perde”. ilsecoloxix.it

