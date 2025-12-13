Genoa Inter campagna vaccinale al Ferraris | iniziativa speciale prima del match Il motivo

Prima del match tra Genoa e Inter, in programma domenica alle 18 al Ferraris, si terrà un'iniziativa speciale dedicata alla campagna vaccinale. I tifosi avranno l'opportunità di aderire gratuitamente alla vaccinazione, promuovendo la tutela della salute e la prevenzione. Un'occasione importante per unire sport e impegno sociale.

Inter News 24 Genoa Inter: in occasione della sfida di domenica alle 18 al Ferraris sarà possibile aderire gratuitamente alla campagna di vaccinazione. Domenica alle ore 18 Inter e Genoa si affronteranno allo stadio Luigi Ferraris in una sfida valida per il campionato di Serie A, ma il match di Marassi non sarà soltanto un appuntamento sportivo. In concomitanza con la gara, infatti, sarà attiva anche un’importante iniziativa di carattere sanitario rivolta a tifosi e cittadini. Come sottolineato da Mentelocale.it, in occasione di Genoa Inter sarà possibile aderire alla campagna di vaccinazione antinfluenzale attraverso un accesso diretto e completamente gratuito. Internews24.com Vaccini antinfluenzali allo stadio prima di Genoa-Inter - Asl3 intensifica la campagna di vaccinazione antinfluenzale offrendo un appuntamento vaccinale in accesso diretto e gratuito nel piazzale dello Stadio Luigi Ferraris, in occasione della partita Genoa ... mentelocale.it

