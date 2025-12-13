Gennaro Di Biase riceve il Premio Mondoauto dall’Aci Napoli
A Napoli si è svolta la nona edizione del “Premio Giornalistico Nazionale Mimmo Ferrara” presso l’Ordine dei Giornalisti, con l’assegnazione del Premio Mondoauto dell’Automobile Club Napoli a Gennaro Di Biase. L’evento ha riconosciuto il contributo di importanti figure del giornalismo, celebrando la memoria di Mimmo Ferrara, storico direttore di Mondoauto.
Si è svolta a Napoli, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti in via Partenope n.5, la nona edizione del “Premio Giornalistico Nazionale Mimmo Ferrara”, nell’ambito del quale è stato assegnato anche il Premio Mondoauto istituito dall’Automobile Club Napoli quale segno di gratitudine e stima per il giornalista Mimmo Ferrara, direttore editoriale per 12 anni della rivista Mondoauto, organo ufficiale dell’Aci partenopeo. Il riconoscimento è stato attribuito, dalla Commissione esaminatrice, al giornalista Gennaro Di Biase per la puntuale e documentata inchiesta sui trasporti a Napoli, pubblicata sul Mattino, che ha contribuito a promuovere la cultura della “mobilità responsabile”, in piena sintonia con i valori del Premio “Mondoauto” e dell’eredità professionale di Mimmo Ferrara. Ildenaro.it
