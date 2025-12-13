Generali-Natixis a un punto morto ma la battaglia per Trieste è all’inizio

Le trattative tra Generali e Natixis si sono arenate, segnando un punto morto nella collaborazione tra le due compagnie. Philippe Donnet ha deciso di interrompere il progetto di joint venture nel risparmio gestito con Bpce, controllata di Natixis, aprendo una nuova fase nella battaglia per il controllo di Trieste e il futuro delle strategie di mercato.

Philippe Donnet ha preferito fare un passo indietro dall’asse tra le Assicurazioni Generali, di cui è amministratore delegato, e la francese Bpce, controllata di Natixis, ponendo uno stop al processo di joint venture nel risparmio gestito che avrebbe potuto creare un campione paneuropeo da 1.700 miliardi di euro di asset. Un passo indietro tattico dopo Mps-Mediobanca. La scelta del Ceo francese del Leone di Trieste avviene nel quadro di una fase di profondo riassetto della finanza italiana e all’ombra della valutazione d’impatto che Generali sta facendo delle conseguenze di lungo termine della scalata di Monte dei Paschi di Siena al suo principale azionista, Mediobanca. It.insideover.com Azioni Generali e stop trattative con Natixis: ribasso nervoso in borsa - La decisione congiunta di Generali e Bpce/Natixis di interrompere le trattative per la creazione di una piattaforma europea di asset management segna la ... borsainside.com

