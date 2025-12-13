Gedi Tajani | Se i giornali rimangono in mani italiane è meglio

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è espresso sulla possibile vendita del gruppo Gedi, sottolineando l'importanza che i giornali rimangano in mani italiane. Intervenendo al Giubileo della Diplomazia italiana in Vaticano, Tajani ha evidenziato il suo credo nel libero mercato e l'importanza di preservare l'identità nazionale nel settore dell'informazione.

Intervenendo a margine del Giubileo della Diplomazia italiana in Vaticano, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato della possibile vendita del gruppo Gedi: «Io credo nel libero mercato. Certo se i quotidiani italiani rimangono in mani italiane è meglio. Però è il libero mercato che decide, se non ci sono violazioni di legge», ha affermato, spiegando che una stampa controllata da soggetti italiani rappresenterebbe un vantaggio «per tutti, per la libertà d’informazione, per un interesse nazionale». Il ministro ha riconosciuto le preoccupazioni emerse e ha ricordato che «c’è stato un incontro con Barachini per affrontare la situazione», auspicando «che le cose volgano al meglio, si possano conservare i posti di lavoro e si possa sempre e comunque garantire l’indipendenza di ogni giornale». Lettera43.it

