Gedi Tajani e Salvini per il libero mercato ma | Meglio in mani italiane e Si tuteli occupazione

Gedi, Tajani e Salvini esprimono il loro sostegno al libero mercato, sottolineando l'importanza di affidare le aziende italiane a mani nazionali per tutelare occupazione e sviluppo. Nel contempo, il gruppo Kyriakou rassicura sulla stabilità dell'investimento in Italia e sulla continuità della linea editoriale, evidenziando un quadro di attenzione alle dinamiche economiche e politiche del paese.

Intanto, dal gruppo Kyriakou si rassicura che l'Italia rappresenta un Paese in cui investire per lo sviluppo e che la linea editoriale non cambierà. Ildifforme.it Gedi: Tajani, 'c'è libero mercato, ma meglio se resta in mani italiane' - Però è il libero mercato che decide, se non ci sono violazioni di legge". ansa.it

Gedi, Tajani: «Se i giornali rimangono in mani italiane è meglio» - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani a proposito della possibile vendita del gruppo Gedi: «Meglio se i giornali rimangono in mani italiane». msn.com

Antonio Tajani: "Credo nel libero mercato, ma meglio se Gedi resta in mani italiane" x.com

Zelensky apre a uno dei punti più critici del negoziato, ma evoca una sorta di referendum che spiazza tutti, sciopero della Cgil, Berlusconi Jr licenzia Tajani: «Servono facce nuove», l’imprenditore greco Kyriakoù, a un passo dall’acquisto del gruppo Gedi, cinq - facebook.com facebook

© Ildifforme.it - Gedi, Tajani e Salvini per il libero mercato ma: “Meglio in mani italiane” e “Si tuteli occupazione”

TG2-Post 08 agosto 2019 COMMENTO di Maurizio Molinari (La Stampa), crisi di governo scoppiata oggi

Video TG2-Post 08 agosto 2019 COMMENTO di Maurizio Molinari (La Stampa), crisi di governo scoppiata oggi Video TG2-Post 08 agosto 2019 COMMENTO di Maurizio Molinari (La Stampa), crisi di governo scoppiata oggi