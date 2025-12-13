gedi la guerra per repubblica passa dalla comunicazione

L'acquisto di Gedi è al centro di una battaglia comunicativa tra le parti coinvolte. La competizione si gioca sulla capacità di raccontare e influenzare l’opinione pubblica, rendendo fondamentale una strategia di comunicazione efficace. In un contesto di tensione crescente, chi saprà gestire meglio la narrazione avrà un vantaggio decisivo nella partita per il controllo del gruppo editoriale.

Comunicatori in campo, perché quando il gioco si fa duro occorre saperlo raccontare bene. Perché ci vuole un niente che la partita per comprare Gedi sfugga di mano trasformandosi in una lunga guerra di comunicati. Insomma, quando l’oggetto del contendere è La Repubblica, non si gioca solo nelle stanze dei consigli d’amministrazione, ma nei corridoi delle redazioni, negli articoli dei retroscenisti, nei sussurri che diventano titoli. La squadra di Leonardo Maria Del Vecchio. È lì che Leonardo Maria Del Vecchio, per nulla rassegnato a lasciar perdere dopo che Exor gli ha sbarrato cortesemente la strada, ha deciso di cambiare passo. Lettera43.it

