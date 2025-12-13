Gaza Usa cerca 10mila soldati per una forza multinazionale

Gli Stati Uniti stanno cercando di formare una forza multinazionale di circa 10.000 soldati per intervenire a Gaza. L'iniziativa fa parte degli sforzi dell'amministrazione Trump di consolidare la presenza internazionale nella regione e di affrontare le tensioni in corso, in un contesto di crescente instabilità e sfide geopolitiche.

I funzionari dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump stanno cercando di reclutare una forza multinazionale di circa 10.000 soldati sotto il comando di un generale statunitense per stabilizzare Gaza nel dopoguerra, ma ammettono che ci vorrà gran parte del prossimo anno per metterla in atto. Lo hanno rivelato funzionari statunitensi al Wall Street Journal, secondo i quali nessun Paese straniero ha ancora impegnato truppe, in parte a causa delle riserve sul fatto che la missione potrebbe espandersi fino a includere il disarmo dei militanti di Hamas che rimangono attivi in alcune parti dell’enclave devastata. Lapresse.it Wsj, 'Usa per una forza multinazionale di 10mila uomini a Gaza' - Esponenti dell'amministrazione Trump stanno cercando di reclutare una forza multinazionale di circa 10. msn.com

Gaza, il piano Usa all’Onu: Truppe per imporre la pace - I membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu hanno già ricevuto una copia del piano preparato dagli Stati Uniti. ilmessaggero.it

