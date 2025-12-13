Gaza l’ipotesi di truppe internazionali nella Striscia da gennaio | conferenza Usa a Doha il 16 dicembre

Una possibile presenza di truppe internazionali nella Striscia di Gaza entro gennaio è al centro di discussioni recenti. La conferenza degli Stati Uniti a Doha, prevista per il 16 dicembre, potrebbe portare a sviluppi concreti in questa direzione, secondo quanto riportato dal Times of Israel. La proposta mira a stabilizzare la regione e affrontare le tensioni in atto.

Truppe internazionali potrebbero essere schierate nella Striscia di Gaza già dal mese prossimo. Lo scrive il Times of Israel citando due funzionari Usa in contatto con l’agenzia di stampa Reuters. Sotto l’egida dell’ Onu, i contingenti militari garantirebbero la stabilizzazione del territorio scoraggiando ulteriori scontri armati. Tuttavia non è ancora chiaro come verranno disarmati i guerriglieri palestinesi di Hamas. Il tema sarà sul tavolo della conferenza statunitense con i Paesi partner, prevista a Doha il 16 dicembre. I delegati di 25 paesi – riferisce Reuters – discuteranno della pianificazione di una Forza internazionale di stabilizzazione (Isf) per Gaza. Ilfattoquotidiano.it Gaza, Usa martedì a Doha con 25 paesi per pianificare Forza di pace. LIVE - Martedì gli Stati Uniti ospiteranno a Doha una conferenza con i Paesi partner per pianificare la Forza internazionale di stabilizzazione per Gaza. tg24.sky.it

Gaza, “Italia e Germania invitate da Usa a unirsi al Consiglio di Pace”/ Il piano Trump per la seconda fase - Gaza, retroscena Axios sul piano Trump per seconda fase: "Usa ha invitato Italia e Germania a unirsi al Consiglio di Pace". ilsussidiario.net

#TG2000 - In Medio Oriente, se da una parte si fanno più concrete le ipotesi di un piano per la seconda fase dell’accordo di pace, dall’altra resta il dramma di Gaza. Dopo la neonata morta ieri, oggi altri due bimbi hanno perso la vita per il freddo. #12dicembre - facebook.com facebook

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, l’ipotesi di truppe internazionali nella Striscia da gennaio: conferenza Usa a Doha il 16 dicembre

Striscia di Gaza e Hamas: storia del territorio palestinese e del movimento in guerra con Israele

Video Striscia di Gaza e Hamas: storia del territorio palestinese e del movimento in guerra con Israele Video Striscia di Gaza e Hamas: storia del territorio palestinese e del movimento in guerra con Israele