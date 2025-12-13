Gaza leader Hamas Raad Saad ucciso in raid Idf

Nel corso di un'operazione militare, le forze israeliane (Idf) hanno eliminato Raad Saad, leader di Hamas, durante un raid a Gaza City chiamato

(Adnkronos) – Il leader di Hamas Raad Saad è stato ucciso nel raid condotto dalle Idf a Gaza City e denominato ''l'Ultima cena''. Lo hanno confermato le Idf in una nota spiegando che Saad aveva ''un ruolo chiave'' all'interno di Hamas a Gaza City. L'esercito israeliano ha spiegato che negli ultimi mesi Saad "era stato . Periodicodaily.com

Amnesty, da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre in poi - 194 israeliani e rapiti 250, Israele ha attaccato la Striscia di Gaza, decimando vertici e strutture di Hamas e uccidendo oltre ... corriere.it