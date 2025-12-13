Gaza il video dall' alto dell' attacco al leader di Hamas Raad Saad

Un nuovo attacco aereo israeliano a Gaza City ha causato la morte del comandante supremo di Hamas, Raad Saad. Il video dall'alto documenta i momenti dell'attacco e ne evidenzia la portata, segnando un importante episodio nel conflitto in corso nella regione.

E’ stato confermato che il comandante supremo di Hamas, Raad Saad, è stato ucciso nell’attacco aereo israeliano a Gaza City del 13 dicembre. Saad è stato preso di mira mentre guidava lungo la strada costiera di Rashid. È stato ucciso insieme ad altre tre persone. Hamas ha affermato che il raid rappresenta “una palese violazione” dell’accordo di cessate il fuoco. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

