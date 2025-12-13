Gaza Conte | Meloni non cancelli storia Italia ferma contro genocidio

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervento di Giuseppe Conte evidenzia la posizione dell'Italia sulla crisi a Gaza, sottolineando la fermezza contro il genocidio e chiedendo alla premier Meloni di non cancellare la storia. La discussione si concentra sui fatti storici e le decisioni ufficiali del governo italiano dal 7 ottobre in poi, in un contesto di forte tensione diplomatica.

(LaPresse) – Giorgia Meloni ricevendo ieri Abu Mazen ha detto che si azzerano tutte le bugie raccontate sul governo italiano? “Non è che uno può raccontare una realtà diversa da quelli che sono i fatti storici a cui abbiamo assistito, le posizioni ufficiali del governo e tutto quello che hanno fatto dal 7 ottobre in poi. Meloni non può cancellare la storia. Può raccontare quello che vuole quando fa le sue dichiarazioni pubbliche, ma il fatto che l’Italia non abbia fatto nulla e poteva avere sicuramente un ruolo per contribuire a impedire il genocidio è la storia”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, dopo l’incontro con Abu Mazen a Roma. Lapresse.it

gaza conte meloni cancelliGaza, Conte: "Meloni non cancelli storia, Italia ferma contro genocidio" - (LaPresse) – Giorgia Meloni ricevendo ieri Abu Mazen ha detto che si azzerano tutte le bugie raccontate sul governo italiano? stream24.ilsole24ore.com

gaza conte meloni cancelliConte, sulla Palestina Meloni non può cancellare la storia - "Non è che uno può raccontare una realtà diversa da quelli che sono i fatti storici a cui abbiamo assistito" e dalle "posizioni ufficiali" assunte dal governo. lagazzettadelmezzogiorno.it

gaza conte meloni non cancelli storia italia ferma contro genocidio

© Lapresse.it - Gaza, Conte: "Meloni non cancelli storia, Italia ferma contro genocidio"

SCHLEIN VS BERLINGUER#schlein #berlinguer #politica #pd #governo #meloni #sinistra #comunismo #news

Video SCHLEIN VS BERLINGUER#schlein #berlinguer #politica #pd #governo #meloni #sinistra #comunismo #news