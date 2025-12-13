Gaza Conte | Meloni non cancelli storia Italia ferma contro genocidio

L'intervento di Giuseppe Conte evidenzia la posizione dell'Italia sulla crisi a Gaza, sottolineando la fermezza contro il genocidio e chiedendo alla premier Meloni di non cancellare la storia. La discussione si concentra sui fatti storici e le decisioni ufficiali del governo italiano dal 7 ottobre in poi, in un contesto di forte tensione diplomatica.

(LaPresse) – Giorgia Meloni ricevendo ieri Abu Mazen ha detto che si azzerano tutte le bugie raccontate sul governo italiano? “Non è che uno può raccontare una realtà diversa da quelli che sono i fatti storici a cui abbiamo assistito, le posizioni ufficiali del governo e tutto quello che hanno fatto dal 7 ottobre in poi. Meloni non può cancellare la storia. Può raccontare quello che vuole quando fa le sue dichiarazioni pubbliche, ma il fatto che l’Italia non abbia fatto nulla e poteva avere sicuramente un ruolo per contribuire a impedire il genocidio è la storia”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, dopo l’incontro con Abu Mazen a Roma. Lapresse.it

