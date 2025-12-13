Gaza Conte incontra Abu Mazen | Priorità tenere i riflettori accesi sulla questione palestinese

Giuseppe Conte ha incontrato a Roma Abu Mazen, leader dell'Autorità Nazionale Palestinese, sottolineando l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla questione palestinese. L'incontro ha evidenziato l'impegno a sostenere la causa palestinese e a promuovere il dialogo internazionale sulla regione.

(LaPresse) "Credo che la priorità oggi sia tenere i riflettori accesi sulla questione palestinese". Lo ha detto Giuseppe Conte dopo aver incontrato a Roma Abu Mazen, leader di ANP. "Bisogna avviare finalmente questo processo di pacificazione a Gaza, ma non abbassare la guardia su quello che sta succedendo in Cisgiordania, perché lì le aggressioni violente, le occupazioni abusive continuano tutti i giorni", ha detto il leader del Movimento 5 stelle.

Gaza, Conte: "Meloni non cancelli storia, Italia ferma contro genocidio" - (LaPresse) – Giorgia Meloni ricevendo ieri Abu Mazen ha detto che si azzerano tutte le bugie raccontate sul governo italiano?

Conte lo dice con una chiarezza disarmante: l’equidistanza della Meloni non esiste. Non puoi definirti “equidistante” quando: – gli USA ti mettono i dazi, – l’Europa ti ignora, – sul negoziato di pace non hai una posizione, – davanti a un genocidio a Gaza resti i - facebook.com facebook

Il Presidente Conte incontra il Presidente della Palestina Mahmoud Abbas

