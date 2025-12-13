Gaza | come si pianifica un genocidio
L'articolo analizza le strategie di manipolazione adottate da Israele negli ultimi due anni per influenzare il dibattito internazionale sulla situazione a Gaza, con particolare attenzione alla presentazione delle vittime e alla narrazione ufficiale. Viene esplorato come tali parametri abbiano contribuito a modellare l'opinione pubblica e le percezioni globali sul conflitto.
“La più efficace manipolazione che Israele ha messo in atto negli ultimi due anni è stata quello di imporre dei parametri del tutto infondati al ‘dibattito’ che si è svolto in Occidente riguardo la credibilità del bilancio delle vittime di Gaza, che ora ufficialmente ammonta a poco più di 70.000”. Così Jonathan Cook su Consortium news. “Non è solo che siamo rimasti impantanati in controversie senza fine sull’affidabilità delle autorità sanitarie di Gaza o su quanti di quei morti siano combattenti di Hamas (nonostante le campagne di disinformazione israeliane, l’esercito israeliano stesso ritiene che oltre l’80% dei morti siano civili); o che questi ‘dibattiti’ ignorino sempre il fatto che, fin dall’inizio, Israele ha distrutto la capacità di Gaza di contare i propri morti, distruggendo gli uffici governativi e gli ospedali dell’enclave, da cui discende che la cifra di 70. It.insideover.com
A Gaza e Cisgiordania altra giornata di sangue, di fame e di stenti: la pace di Trump è solo un genocidio bis - Un’altra giornata di sangue e abbandono segna Gaza e i Territori occupati, mentre la guerra continua a produrre vittime civili, sfollamento forzato e una crisi umanitaria sempre più ingestibile. globalist.it
A Gaza il genocidio israeliano non è finito: ci sono le condizioni per una lenta morte dei palestinesi - Trascorso oltre un mese dall’annuncio del cessate il fuoco e rientrati in Israele tutti gli ostaggi ancora in vita, le autorità israeliane stanno ancora commettendo il crimine di genocidio nei confron ... ilfattoquotidiano.it
Martedì gli Stati Uniti ospiteranno a Doha una conferenza con i Paesi partner per pianificare la Forza internazionale di stabilizzazione per Gaza https://shorturl.at/dhtp8 - facebook.com facebook
#MedioOriente Martedì il Comando centrale Usa a Doha ospiterà una conferenza con le delegazioni di 25 Paesi per pianificare la Forza internazionale di stabilizzazione per la Striscia. Intanto, a Gaza, gli sfollati combattono con le conseguenze del tifone di x.com
Genocidio, Gaza, Tribunale dell'Aia: Chi giudica i crimini di Israele?