Gasparri e Valentini la coppia d’oro dei ’racchettoni’ azzurri Viviamo a San Paolo qui la vita da sportive è più facile Da anni in vetta al ranking | Vogliamo diventare leggenda Romagnole doc stelle in Brasile

Gasparri e Valentini, coppia di punta del beach tennis italiano, vivono a San Paolo, dove la vita da sportive è più semplice. Romagnole di origine, sono protagoniste nel panorama mondiale, inseguendo il sogno di diventare leggenda. Le loro imprese nel Brasile, paese in cui il beach tennis è sport nazionale, stanno scrivendo pagine importanti della storia sportiva internazionale.

Le regine delle sabbie dall’altra parte del mondo a "inseguire la leggenda". In Brasile, dove i ‘racchettoni’, anzi, il beach tennis nato e cresciuto in Riviera è diventato sport nazionale, due italiane da anni ne stanno riscrivendo la storia mondiale. Giulia Gasparri e Ninny Valentini, romagnole, dominatrici praticamente incontrastate del ranking Itf, le numero uno del mondo, tra le strade di San Paolo sono celebrità vere: "Ormai abitiamo qui da due anni – spiegano –, capita praticamente sempre che ci fermino nei luoghi pubblici per un selfie o un autografo". Perché dove si vive coi piedi sulla sabbia racchette e palline sono diventate di casa, ma sopratutto spopola uno sport oggi modellato un po’ sul tennis con gli ‘Slam’, i Sand Series (sono 8 anziché 4) oltre alle BT Finals, l’equivalente delle Atp Finals vinte quest’anno da Jannik Sinner. Sport.quotidiano.net Gasparri e Valentini, la coppia d’oro dei ’racchettoni’ azzurri "Viviamo a San Paolo, qui la vita da sportive è più facile» Da anni in vetta al ranking: "Vogliamo ... - Le regine delle sabbie dall’altra parte del mondo a "inseguire la leggenda". sport.quotidiano.net

