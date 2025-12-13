Gaspar protesta nel finale di Lecce-Pisa e viene ammonito | era diffidato ma andrà in Coppa d’Africa

Durante il match tra Lecce e Pisa, Gaspar ha protestato nel finale e si è fatto ammonire, essendo già diffidato. Questa situazione comporterà una squalifica, ma il difensore partirà comunque per la Coppa d’Africa con l’Angola. La sua decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

