Gaspar protesta nel finale di Lecce-Pisa e viene ammonito | era diffidato ma andrà in Coppa d’Africa

Durante il match tra Lecce e Pisa, Gaspar ha protestato nel finale e si è fatto ammonire, essendo già diffidato. Questa situazione comporterà una squalifica, ma il difensore partirà comunque per la Coppa d’Africa con l’Angola. La sua decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Lecce, lo stratega Gasper: si fa ammonire per proteste, squalifica senza conseguenze - Kialonda Gaspar si è reso protagonista di un episodio curioso ma tutt’altro che casuale nell’ultima gara del Lecce contro il Pisa. tuttomercatoweb.com

Fa tutto Kialonda Gaspar, Chiude, Cade e Rimbalza

