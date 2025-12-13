Garrison Rochelle a Verissimo | Beppe Vessicchio mi aveva scritto … | Video Mediaset

Garrison Rochelle, ospite a Verissimo, ha condiviso momenti emozionanti, tra cui un’intervista a sua madre. Durante l’intervista, ha ricordato con affetto l’amico Beppe Vessicchio, rievocando ricordi e aneddoti legati alla loro amicizia. Un momento di grande sincerità e nostalgia, che ha coinvolto il pubblico presente in studio e a casa.

Garrison Rochelle a Verissimo ha mostrato l’intervista a sua madre e poi ha ricordato l’amico Beppe Vessicchio. Garrison, commosso, ha ricordato tutte le ore passate insieme a lavorare, chiacchierare e mangiare. Poco dopo il coreografo ha parlato dell’ultimo messaggio che ha ricevuto con una filosofia di vita di Vessicchio e un consiglio importante. Ecco le sue parole nel video Mediaset con l’intervista integrale. Superguidatv.it Garrison racconta gli ultimi momenti di Beppe Vessicchio - Garrison racconta gli ultimi momenti di Beppe Vessicchio Garrison e il racconto che non conoscevamo degli ultimi momenti vissuti insiem ... ilvicolodellenews.it

Garrison a Verissimo, chi è l'insegnante di Amici: carriera e coming out - È il volto noto di Amici, celebre per il suo ruolo di insegnante di danza moderna e coreografo nel talent show di Canale 5. msn.com

La mia situazione sentimentale è un casino. Sono di nuovo single, ma voglio un uomo che mi guardi come guardo i miei cani”. Garrison Rochelle non si nasconde e, ospite a Verissimo, racconta con sincerità la sua vita, tra il lavoro e le emozioni. Nato a Dallas - facebook.com facebook

Garrison a Verissimo spiega perché ha lasciato Amici di Maria De Filippi

