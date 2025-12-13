Garrison a Verissimo chi è l’insegnante di Amici | carriera e coming out

Garrison, ex insegnante di Amici di Maria De Filippi, sarà ospite oggi a Verissimo per un’intervista speciale. Ritratto di carriera e vita privata, il celebre professionista tornerà nello studio di Silvia Toffanin per condividere i momenti più significativi del suo percorso artistico e personale.

(Adnkronos) – Garrison sarà ospite oggi a Verissimo per un'intervista ritratto. Il celebre ex insegnante di Amici, talent show di Maria De Filippi, torna nello studio di Silvia Toffanin per raccontare la sua carriera, i successi e la vita privata. Garrison Rochelle è nato a Dallas nel 1955. È il volto noto di Amici, celebre . Con la sua energia travolgente è sempre pronto a regalarci un sorriso! Sabato sarà ospite a #Verissimo…