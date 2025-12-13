Garlasco Sempio sulla perizia sul Dna | Non ho paura delle indagini cercheranno di costruire il mostro

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Sempio commenta la perizia sulla traccia di DNA trovata sotto le unghie di Chiara Poggi, affermando di non temere le indagini e di ritenere che si cercherà di costruire un’immagine negativa di lui. Le dichiarazioni arrivano nel contesto delle indagini sul caso, con Sempio che si esprime sulla recente analisi scientifica condotta sulla scena del delitto.

Andrea Sempio ha commentato ai microfoni di Quarto Grado la perizia della dottoressa Albani sul Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. "Sollevato, era quello che sostenevano anche i miei consulenti. Leggo ricostruzioni fantasiose anche se non c'entro, cercheranno di costruire il mostro". Fanpage.it

garlasco sempio perizia dnaGarlasco, Sempio sulla perizia sul Dna: “Non ho paura delle indagini, cercheranno di costruire il mostro” - Andrea Sempio ha commentato ai microfoni di Quarto Grado la perizia della dottoressa Albani sul Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi ... fanpage.it

garlasco sempio perizia dnaGarlasco, Sempio: "Cercheranno di creare un mostro. E non parlo degli inquirenti" - L’indagato per il delitto di Chiara Poggi sollevato dalla perizia: "Un grosso peso tolto dalle spalle ma vedo interpretazioni tirate per i capelli. affaritaliani.it

Immagine generica

Garlasco, difesa Sempio: Perizia DNA è un punto di forza per noi

Video Garlasco, difesa Sempio: Perizia DNA è un punto di forza per noi