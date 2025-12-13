Garlasco Sempio sulla perizia sul Dna | Non ho paura delle indagini cercheranno di costruire il mostro
Andrea Sempio commenta la perizia sulla traccia di DNA trovata sotto le unghie di Chiara Poggi, rilasciando dichiarazioni a Quarto Grado. L’avvocato esprime fermezza di fronte alle indagini e sottolinea la volontà di affrontare le verifiche, accusando anche la volontà di manipolazione nel tentativo di costruire un’immagine distorta.
Andrea Sempio ha commentato ai microfoni di Quarto Grado la perizia della dottoressa Albani sul Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. "Sollevato, era quello che sostenevano anche i miei consulenti. Leggo ricostruzioni fantasiose anche se non c'entro, cercheranno di costruire il mostro". Fanpage.it
