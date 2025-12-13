Garlasco | Ora tocca a noi la parte civile analizza i monili di Chiara

A Garlasco, la parte civile esamina attentamente i monili di Chiara, tra cui orecchini, una catenina con un dente di squalo, braccialetti, un orologio e una cavigliera. Questi oggetti, alcuni ritrovati sulla scena del crimine, assumono un ruolo chiave nell’analisi del caso, offrendo spunti importanti per ricostruire gli eventi e la vita della giovane vittima.

AGI - Due orecchini, uno sul lobo, un altro ritrovato sulla scena del crimine, una catenina col ciondolo di un dente di squalo, alcuni braccialetti sul polso destro, uno dei quali col nome 'Chiara', l'orologio sul polso sinistro e la cavigliera. Il team legale e dei consulenti che assistono la famiglia Poggi sta svolgendo accertamenti su questi oggetti che la ragazza indossava la mattina del 13 agosto 2007 quando venne uccisa a Garlasco. "Stiamo facendo molte cose tra le quali anche analizzare gli oggetti restituiti nel 2010 ai familiari. I giudici del primo processo d'appello all'epoca ce li negarono" spiega all'AGI l'avvocato Gianluigi Tizzoni che da sempre affianca i Poggi. Agi.it

Non tocca a me o a #cataliotti dire se la perizia è una pistola ad acqua il dna va contestualizzato “ direttrice di #giallo albina #perri #ignotox #Garlasco x.com

Cronaca, Difesa e Logistica: Garlasco, Servizio Militare e Black Friday a Effetto Notte. Una puntata che tocca i nervi scoperti della cronaca italiana, le decisioni strategiche sulla difesa e le dinamiche economiche del momento. Il Caso Garlasco: Una Nuova S - facebook.com facebook