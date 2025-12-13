Garlasco l' ultima cena di Chiara Poggi | cosa accadde quella sera

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settimanale Oggi ricostruisce le ultime ore di vita di Chiara Poggi, vittima dell'omicidio di Garlasco. L'articolo analizza i dettagli della serata che ha portato alla tragedia e i risvolti giudiziari che hanno coinvolto Alberto Stasi, condannato per il delitto.

Il settimanale Oggi ha ricostruito le ultime ore di vita di Chiara Poggi, vittima dell'omicidio di Garlasco per cui è stato condannato Alberto Stasi. La narrazione degli eventi parte dalla notte del 10 agosto, quando Alberto Stasi - i suoi genitori erano partiti - dormì a casa di Chiara, trascorrendo quella che fu l’ultima notte insieme alla fidanzata. La mattina seguente fece una passeggiata a Pavia insieme alla sua ragazza. Subito dopo tornarono a casa di lui, anche se lei avrebbe preferito rientrare nella villetta di via Pascoli per i gatti.  Domenica 12 agosto, Chiara si recò da sua nonna nella casa di riposo, come ricordano diversi testimoni. Liberoquotidiano.it

garlasco ultima cena chiaraGarlasco, il diario degli ultimi giorni di vita di Chiara Poggi: le chiamate di Sempio, l'ultima cena con Stasi - Il settimanale Oggi ha ricostruito degli ultimi giorni di vita della giovane ... msn.com

garlasco ultima cena chiaraDelitto di Garlasco, la storia mai scritta di Chiara Poggi. La sua ultima settimana, giorno per giorno - Alberto le aveva promesso che avrebbero fatto «i piccioni per un mese». oggi.it

garlasco l ultima cena di chiara poggi cosa accadde quella sera

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, l'ultima cena di Chiara Poggi: cosa accadde quella sera

Garlasco, il genetista Linarello: Sotto le unghie di Chiara Poggi c’era il DNA di Sempio o ...

Video Garlasco, il genetista Linarello: Sotto le unghie di Chiara Poggi c’era il DNA di Sempio o ...