Garlasco la parte civile rilancia | nuovi reperti dei Poggi al vaglio degli esperti
Il caso di Garlasco, che ha sconvolto l’Italia nel 2007 con l’omicidio di Chiara Poggi, torna alla ribalta con il rilancio della parte civile e l’analisi di nuovi reperti. Gli approfondimenti degli esperti rappresentano un passo importante nell’indagine, riaccendendo i riflettori su un delitto che continua a suscitare interesse e interrogativi.
Il delitto di Garlasco, avvenuto la mattina del 13 agosto 2007 con l’omicidio di Chiara Poggi, è tornato al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. Mentre l’epilogo dell’incidente probatorio sul DNA di Andrea Sempio si avvicina, il team legale e dei consulenti che assistono la famiglia Poggi ha intrapreso una nuova e cruciale attività: l’analisi approfondita dei monili e degli oggetti che la giovane indossava il giorno della sua morte. Questa iniziativa, che segue anni di richieste negate e la restituzione degli oggetti stessi, mira a gettare nuova luce su un caso che, nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi, continua a presentare zone d’ombra e l’interesse per nuove verità. Thesocialpost.it
