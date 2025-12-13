Gardaland Magic Winter è pronto ad accendere il Natale

Gardaland Magic Winter, in scena fino al 6 gennaio 2026, trasforma il parco in un magico universo invernale. Con attrazioni, spettacoli e tante novità, questa esperienza natalizia invita grandi e piccini a vivere un periodo di gioia e magia, immergendosi in un’atmosfera festosa e incantata.

Gira, salta, ridi: è con questo spirito che prende vita Gardaland Magic Winter, l'atteso appuntamento che fino al 6 gennaio 2026 trasforma Gardaland Resort in un universo incantato, dove la magia dell'inverno incontra il divertimento delle attrazioni e tante novità.

Gardaland Magic Winter 2025: novità, date, orari e cosa fare con i bambini (fino al 6 gennaio 2026) - Gardaland Magic Winter 2025: novità Slitte in Festa, Turbo Ice e Crystal Globe, spettacoli con Uan, giorni di apertura e orari 10:30–18:00 fino al 6/1/26. milanofree.it

VIDEO | A Gardaland Magic Winter go-kart sul ghiaccio, palloncini fluttuanti e spettacoli live - facebook.com facebook

Sono stato a Gardaland per la stagione natalizia - Gardaland Magic winter 2024

