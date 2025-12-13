Garattini ‘cibi vietati’ e niente vino? Bassetti | No a regole troppo rigide

Il dibattito sulle raccomandazioni alimentari del professor Garattini si fa acceso a pochi giorni dal Natale. Mentre alcuni considerano le sue indicazioni troppo restrittive, altri vedono nell'attenzione alla salute un invito a scelte consapevoli. La questione divide esperti e appassionati, sollevando riflessioni sulla flessibilità delle regole dietetiche per uno stile di vita equilibrato.

Niente carne rossa e niente burro. E meglio evitare il vino. Le regole del professor Silvio Garattini a pochi giorni dal Natale per un'alimentazione sana che favorisca la longevità sono troppo rigide? Sì, secondo il professor Matteo Bassetti. "E' giusto dare il messaggio che una corretta alimentazione migliora la nostra vita, ma si

Garattini: "L'alcol è cancerogeno, sia trattato come le sigarette" - Il presidente e fondatore dell'Istituto Mario Negri si esprime sugli effetti negativi del consumo di alcolici – e di vino – sulla nostra salute "È impopolare dirlo, ma l'alcol è cancerogeno, quindi va ...

Garattini 'smonta' il digiuno: "Conta quanto si mangia, non quando". Il 'no' al vino - Sono le parole del professor Silvio Garattini, direttore dell'Irccs Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano.

