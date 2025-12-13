Galleria Vittorio Emanuele approvato il progetto di restauro della copertura

La Giunta comunale di Milano ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro e il consolidamento della copertura in ferro e vetro della Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei simboli della città. L'intervento mira a preservare e valorizzare questa storica struttura, garantendo sicurezza e durabilità nel rispetto del suo patrimonio architettonico.

Milano, 13 dicembre 2025 – La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per gli interventi di consolidamento e restauro della copertura in ferro e vetro della Galleria Vittorio Emanuele II. Si tratta di un intervento propedeutico all’affidamento, mediante un appalto integrato, del progetto esecutivo e dei lavori. Da sempre impegnato nella conservazione, nella tutela e nella salvaguardia del proprio patrimonio monumentale e delle condizioni di sicurezza, il Comune di Milano aveva inserito nel programma triennale delle opere 2025-27, con un importo di 22.500.000 euro, la redazione di questo progetto che definisce una serie di interventi di consolidamento e restauro della Galleria, che saranno effettuati con l’assenso della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Ilgiorno.it Galleria Vittorio Emanuele, approvato il progetto di restauro della copertura - Milano, via libera della Giunta ai lavori di consolidamento per un importo complessivo di 22,5 milioni di euro. ilgiorno.it

Approvato progetto per lavori sulla copertura della Galleria a Milano - E' stato approvato dalla Giunta comunale di Milano il progetto di fattibilità tecnico economica per gli interventi di consolidamento e restauro della copertura in ferro e vetro della Galleria Vittorio ... ansa.it

Galleria Vittorio Emanuele, Milano. Dicembre 2023. Fotografia di Massimo Tagliafierro. - facebook.com facebook

Il 5 dicembre, l’Emotion Tree ha acceso il Natale in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano: un’installazione Lenovo e #motorola che unisce tradizione, innovazione, dando vita a un’esperienza incredibilmente magica. #HelloMoto #EmotionTree x.com

© Ilgiorno.it - Galleria Vittorio Emanuele, approvato il progetto di restauro della copertura

Milan Winter Walk - Galleria Vittorio Emanuele II - ?4K 60fps?

Video Milan Winter Walk - Galleria Vittorio Emanuele II - ?4K 60fps? Video Milan Winter Walk - Galleria Vittorio Emanuele II - ?4K 60fps?