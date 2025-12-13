Galleria del Partenio Pellegrino Mastella | Garantito il mio supporto istituzionale

Pellegrino Mastella annuncia il suo pieno supporto alla proposta di realizzare una galleria che attraverserà il massiccio del Partenio, collegando la Valle Caudina all’A16. La nuova infrastruttura, che attraverserà Cervinara e sboccherà presso il casello di Tufino, rappresenta un importante intervento strategico per migliorare i collegamenti nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti “La proposta di realizzare una galleria che attraverserà il massiccio del Partenio all’altezza di Cervinara e che sboccherà presso il casello di Tufino, collegando la Valle Caudina all’A16, avrà il mio completo supporto istituzionale”. Lo dichiara il consigliere regionale di Noi di Centro, Pellegrino Mastella. “Il progetto varato dai Comuni di Montesarchio, Cervinara, Rotondi, Avella e Roccarainola rappresenta, considerata la situazione, il modo più celere funzionale per collegare la Valle Caudina, che pure è baricentrica ma paga lo scotto di una Statale Appia oramai congestionata, all’area Nolana e, di conseguenza a Napoli e il suo hinterland. Anteprima24.it

L'intervento prevede: un tunnel di oltre 3,7 km sotto il massiccio del Partenio, con imbocco in area Cervinara; un tracciato complessivo di circa 15 km, articolato con più rotatorie di raccordo; due viadotti nelle zone morfologicamente più complesse; una galleria