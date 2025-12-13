Gaem 2025 celebrati i vincitori e la nuova generazione del mosaico contemporaneo

La cerimonia di premiazione del settimo Premio Internazionale Gaem si è svolta nella sala Martini del Museo d’Arte di Ravenna, celebrando i vincitori e la nuova generazione di artisti del mosaico contemporaneo. Da oltre tredici anni, questo evento valorizza e promuove le innovazioni e le giovani realtà artistiche nel settore.

Gli spazi della sala Martini del Museo d'Arte della città di Ravenna hanno ospitato la cerimonia di premiazione del settimo Premio Internazionale Gaem – Giovani Artisti e Mosaico, un appuntamento che da oltre tredici anni racconta e sostiene le nuove traiettorie del mosaico contemporaneo. L'incontro ha riunito artisti, curatori, rappresentanti delle istituzioni culturali e appassionati, diventando un momento condiviso di dialogo e di festa

